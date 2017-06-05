На «МегаФон.ТВ» появился детский раздел

С 1 июня на «МегаФон.ТВ» весь детский контент (ТВ, сериалы, фильмы) собрали в отдельный раздел. Кроме того, появился первый объединенный пакет ТВ и сериалов «Большой Детский».

Новый раздел объединил более 15 детских каналов, включая Cartoon Network, Nickelodeon, Мульт, Тлум, Ani и другие, а также популярные мультсериалы — «Щенячий патруль» (0+), «Черепашки-ниндзя» (6+), «Джинглики» (0+), «Врумиз» (0+) и т. д.

«МегаФон» предлагает своим клиентам выгодные тарифы. Например, «Большой Детский» можно подключить всего за 15 рублей в день.

На главной странице нового раздела в мобильных приложениях на Android и iOS, а также на web и Smart TV, запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Это необходимо для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «небезопасную зону», а так же избежать случайных покупок.

«Задача нового раздела — решить проблему родителей: чем бы занять ребенка. «МегаФон.ТВ» предлагает самые интересные детские фильмы и сериалы по выгодной цене, которые также можно будет закачать для просмотра оффлайн. В то время как взрослые с помощью функции родительского контроля смогут следить за контентом, который смотрит ребенок», — прокомментировал директор бизнес-направления видео Андрей Кушнарев.