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В Пензе прошел кубок по многофункциональному многоборью

5 июня в 15:46 272 просмотра

В Пензе впервые прошел открытый кубок области по многофункциональному многоборью.

В соревнованиях приняли участие 20 атлетов. Сотрудник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Каленов завоевал первое место, на втором оказался спасатель «Пензенский пожарно-спасательный центр» Павел Корнаухов.

«Хорошая физическая подготовка особенно важна для спасателей, так как приобретенные навыки мы ежедневно применяем в своей работе», — отметил Дмитрий Каленов.

Он станет участником фестиваля спорта «Гераклиада-2017», который пройдет летом в Москве.

«Функциональное многоборье — новый вид спорта, созданный в Российской Федерации в 2015 году. В нем используются многосуставные, энергоемкие движения, которые объединяются в беспрерывный комплекс упражнений, задействуя собственный вес», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Пензенской области.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_news/k18NyVKNMm-big-reduce350.jpg

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