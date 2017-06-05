В Пензе «ЗИФ Плюс» прокомментировало информацию об уводе активов

Публикуем присланный текст полностью (авторские орфография и пунктуация сохранены).

«Исполнительный директор ОАО «ЗИФ ПЛЮС» Владимир Генералов:

Территория первой промплощадки на Ленина, 3 удерживается группой лиц с июня 2016 года, когда часть имущества ОАО «ЗИФ ПЛЮС» была арестована приставами и передана на хранение физическому лицу с правом его беспрепятственного пользования. Задумайтесь, приставы дали право непонятно какому лицу делать с имуществом оборонного предприятия все, что он пожелал. Всем было наплевать на режим секретности. Прокуратура нашла в действиях приставов грубейшее нарушение закона. Не нужно быть прокурором, чтобы увидеть в этом коррупционную составляющую. Но никто не понес никакого наказания. Рейдеры остались в дымовой завесе. За этот год жизнеспособный завод на первой площадке был просто разграблен на сотни миллионов рублей.

Мы знаем, кем вывозилось оборудование под видом металлолома, на каких автомобилях, мы знаем, кто курировал это разграбление. Но по непонятным для нас причинам полиция всякий раз отказывает заводу в возбуждении уголовных дел. Расследования фактически не проводятся. Нам угрожают, нас не пускают и мы почти весь год не можем пользоваться своим имуществом. Лица, которые допустили разграбление и организовали его продолжают в этом активно участвовать. Мы понимаем, что группа высокопоставленных лиц реализует план по зачистке территории, производство им не нужно.

В период с 24 по 28 апреля при поддержке одного из полицейских, который разъяснил захватчикам, что замок на воротах рейдеры установили незаконно, нам удалось провести инвентаризацию станков на предприятии. По моему мнению, этому полицейскому прочистили мозги и он опять занял позицию невмешательства.

Но нам хватило и этих дней, чтобы реально своими глазами увидеть разгром завода. Все станки как по команде были одинаково разрушены: разбиты пульты управления, сняты двигатели и разбиты тут же рядом со станками, как орехи. Везде снят цветмет и аллюминий. Демонтированы кабели и электроснабжение. Многие станки были вывезены, остались только замасленные места на месте из нахождения. Такое сделать цыгане не могли. Работала группа, которая выполняла конкретные задания. Вред наносился с расчетом, чтобы невозможно было восстановить производство. Но собственник намерен восстановить его. Заказан новый парк японского оборудования. Что-то из старого ещё можно реанимировать.

На первой промплощадке находится 20 наших зданий. Именно поэтому 25 мая 2017 года мы усилили охрану объектов на Ленина. 3, выставив на проходную новых контролеров. Рано утром они заступили на дежурство. Неизвестные нам лица, которые находились на воротах, оставили завод. Однако спустя час они вернулись с подкреплением с вооруженной группой 20−25 человек и устроили стрельбу с угрозами и требованием покинуть предприятие. Когда приехала полиция нападавшие разбежались. Вечером эти же люди вернулись и вновь потребовали от контролеров уйти с завода. Понимая, что поддержки от правоохранительных органов нет, а поступают реальные угрозы физической расправы, наши контролеры покинули завод, а рейдеры снова вернулись на площадку. И мы знаем, что разграбление завода будет продолжаться».