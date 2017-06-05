Белозерцев дал интервью агентству «Интерфакс»

— Иван Александрович, какая цель у делегации Пензенской области на ПМЭФ-2017? Какие основные задачи вы ставите перед коллегами?

— Я не в первый раз на Петербургском экономическом форуме и всякий раз, конечно, эти поездки оказываются очень полезными. В первую очередь, подобного рода мероприятия — это возможность пообщаться с коллегами, познакомиться с успешным или не очень опытом других регионов, встретиться с представителями федеральных министерств и ведомств, обсудить какие-то актуальные для области вопросы, провести переговоры с потенциальными инвесторами, презентовать потенциал региона.

Самое главное, что по итогам этих встреч уже есть вполне конкретные результаты. Например, в первый день работы форума я подписал соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив и Агентством инвестиций в социальную сферу. Мы договорились, что реализуем на территории области ряд проектов в сфере энергосбережения, теплоснабжения и развития городского пространства, которые хорошо себя зарекомендовали в других регионах. Это, например, проект модернизации уличного освещения, ранее осуществленный в Смоленской области. Проект очень интересный и актуальный, поскольку мы как раз реализуем аналогичную региональную программу. Почему бы не воспользоваться чужим успешным опытом?

Подписаны соглашения и проведены переговоры с промышленными предприятиями, крупными компаниями и банками. Все это заметные игроки на федеральном уровне, и они готовы работать на территории Пензенской области, инвестировать в экономику региона.

— О чем вы договорились с компанией «Коноплекс»?

— «Коноплекс» — очень важный для области инвестор. Они сейчас строят на территории Нижнеломовского и Пензенского районов комплекс по выращиванию и переработке технической конопли. Это 450 млн рублей инвестиций и десятки новых рабочих мест. Компания готова даже несколько сократить сроки строительства и первую очередь — пищевое производство — ввести уже в августе-сентябре 2017 года, вторую очередь — производство волокна — осенью 2018 года. Раньше речь шла о 2018 и 2019 годах соответственно. Я, в свою очередь, дал поручение своим коллегам ускорить решение технических вопросов, с которыми обратился гендиректор компании. Это тоже очень важно — готовность региональной власти оперативно реагировать на запросы инвесторов. Это фактор, который не в последнюю очередь влияет на инвестиционную привлекательность региона.

И мы видим, что нам удается создать комфортные для бизнеса условия. В прошлом году, например, в регион зашла «Грибная компания» с идеей создания производства по выращиванию шампиньонов в индустриальном парке «Сердобский». В этом году они уже приступают к реализации проекта, сейчас проектная документация проходит экспертизу, и к маю-июню следующего года, думаю, уже будет выпущена первая продукция. После выхода на полную мощность они будут производить 5 тыс. тонн шампиньонов в год, это почти 10% годового потребления этого продукта в стране. Компания вкладывает в проект 1,2 млрд рублей.

— Вы провели переговоры со «Сбербанком» по проекту глубокой переработки пшеницы, который реализует ГК «Алкон». Какое принято решение?

— Строительство завода по глубокой переработке пшеницы — еще один крупный и значимый для региона проект. И очень дорогой — более 12 млрд рублей. Поэтому важно, чтобы банки приняли участие в финансировании этой стройки. И Сбербанк очень позитивно принял этот проект, оценив качество подготовки площадки и параметры проекта. Сейчас они рассматривают возможность софинансирования, и это большая победа. Если мы реализуем этот проект в области, это даст и новые рабочие места, и рост налоговых отчислений, а самое главное — создаст иной инвестиционный климат.

— Какие еще крупные инвестпроекты из числа тех, которые реализуются в Пензенской области, вы бы отметили? Все идет по плану?

— В 2017 году завершает свой проект холдинговая компания «Маяк». До конца этого года они планируют построить и ввести в эксплуатацию новую ТЭЦ мощностью 22,4 МВт, которая обеспечит электроэнергией строящийся рядом жилой комплекс. Компания вкладывает в проект более 2 млрд рублей и создает 65 новых рабочих мест.

Также «Маяк-Техноцелл» завершает проект по выпуску бумаги-основы для мебельной промышленности. Они уже сейчас практически вытеснили европейских производителей с российского рынка, сами экспортируют. После ввода в эксплуатацию новой бумагоделательной машины мощность производства вырастет до 30 тыс. тонн продукции в год.

Компания «Мастер-Пак» работает над созданием производства упаковочных материалов, на базе индустриального парка «Союз». Проект не очень дорогой — 394 млн рублей, но важный — чтобы реализовывать продукцию, нужна хорошая, яркая, интересная упаковка.

Развивается станкостроительная отрасль. Например, «СтанкоМашСтрой» в прошлом году запустил серийное производство линейки токарно-винторезных станков, в этом году планирует выпустить 250 станков. Строит второй цех по производству металлообрабатывающего оборудования.

Еще я бы выделил проект компании «Дамате» по расширению производства мяса индейки. В конце прошлого года мы заключили с ними соглашение, и уже в 2018 году, мы рассчитываем, завод начнет работать, а в 2019 году выйдет на полную мощность. Это порядка 110 тыс. тонн мяса индейки в год. Уже сейчас «Дамате» поставляет свою продукцию в 14 стран мира, с вводом нового производства компания вполне может рассчитывать на расширение рынков сбыта.

Сейчас мы ищем инвестора для проекта по созданию материнского стада индейки, чтобы обеспечить компанию сырьем. Провели переговоры с иностранным инвестором на эту тему, они проявили неподдельный интерес к проекту. Ждем сейчас их решения.

— Вы не так давно лично обращались в правительство РФ с просьбой поддержать крупные инвестпроекты в сфере АПК. Удалось добиться поддержки?

— Речь как раз шла о проектах «Дамате» и «Русмолко». Мы не увидели в постановлении правительства РФ по субсидированию крупных инвестиционных проектов этих компаний. И я попросил руководство страны обратить внимание на Пензенскую область, потому что у нас прекрасные перспективы развития в этом направления, и мы только-только набрали обороты, так что никак нельзя было останавливаться. В результате Минсельхоз нашел возможность выделить нам дополнительно средства. Без поддержки государства мы не могли бы реализовать эти важные проекты.

— Известно, что в Пензенской области активно развивается биомедицинский кластер. Каковы его перспективы?

— С уверенностью могу сказать, что та продукция, которую выпускают наши предприятия, действительно не уступает импортной. Это лекарства и медицинские изделия, например, коронарные стенты компании «НаноМед» или клапаны сердца ЗАО «МедИнж». И у компаний-резидентов кластера есть планы по дальнейшему развитию, в том числе, по созданию совместных с зарубежными производителями производств. Китай, Индия, Италия и Германия заинтересованы в работе с нашими предприятиями, с некоторыми уже заключены договоры о намерениях, думаю, скоро мы увидим и реальные результаты этой работы.

Словом, Пензенская область — регион привлекательный для инвесторов и с точки зрения расположения и природно-климатических условий, и с точки зрения отношения власти к бизнесу. Во всех практически сферах у нас есть опыт успешно реализованных проектов и перспективные задумки. Мы будем развиваться и через год-другой планируем стать лучшими в Российской Федерации.