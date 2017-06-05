Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе открылась фотовыставка «В глубине разноцветных морей»
В Пензенской области с ЕГЭ по обществознанию удалили школьника
В Пензенской области с ЕГЭ по математике удалили трех выпускников
В Пензенской области будет отремонтирована 31 школа
Лермонтовский праздник в Тарханах пройдет 1 июля
В Пензе отпразднуют День рождения Пушкина. ПРОГРАММА
Пензенская молодежь отправится в Китай
В Пензе на День города пройдет фестиваль «Канитель». РАСПИСАНИЕ
В Пензе открылась выставка династии Макаровых
Россия и Индия снимут совместные фильмы

Пензенцы смогут увидеть 6-часовое музыкальное шоу

5 июня в 16:01 420 просмотров
(0+).

" data-title="Пензенцы смогут увидеть 6-часовое музыкальное шоу — Пенза-пресс, рунет за день">

12 июня на Юбилейной площади с 16.30 до 21.00 пензенцы смогут насладиться живым звуком без фонограммы и музыкой на любой вкус (0+).

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, хедлайнером фестиваля станет самарская группа «The singles», исполняющая хиты легендарной «The beatles».

Команда «Апрель» из Саранска сыграет лучшие мировые хиты популярной танцевальной музыки.

В рамках фестиваля выступят коллективы «Мариванна», «Нота Бена», «Случайные люди», «Удачный день», «Безопасное лето», «Орион», «Leabe heaven», «Vip & Co», а также Тимофей Николаев, Жанна Смольянова, Вадим Чистиков, Сергей Струков и Анатолий Николаев — солист ансамбля «Старгород».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics