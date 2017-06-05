Пензенцы смогут увидеть 6-часовое музыкальное шоу

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, хедлайнером фестиваля станет самарская группа «The singles», исполняющая хиты легендарной «The beatles».
Команда «Апрель» из Саранска сыграет лучшие мировые хиты популярной танцевальной музыки.
В рамках фестиваля выступят коллективы «Мариванна», «Нота Бена», «Случайные люди», «Удачный день», «Безопасное лето», «Орион», «Leabe heaven», «Vip & Co», а также Тимофей Николаев, Жанна Смольянова, Вадим Чистиков, Сергей Струков и Анатолий Николаев — солист ансамбля «Старгород».