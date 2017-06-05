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Матвиенко предложила создать новые учебники по русскому языку

5 июня в 16:55 214 просмотров
, что школьные учебники обязательно должны быть бумажными. Об этом она сообщила на встрече с педагогами детского лагеря «Артек».

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьные учебники обязательно должны быть бумажными. Об этом она сообщила на встрече с педагогами детского лагеря «Артек».

«Учебник обязательно должен быть бумажный, чтобы ребенок мог держать его в руках. Я не исключаю и электронной версии (книги), но в основе обучения должен быть бумажный учебник», — цитирует РИА Новости слова сенатора.

Также Валентина Матвиенко высказала мнение об излишнем изобилии учебников по русскому языку. По ее мнению, необходимо создать для российских школьников «линейку качественных, привлекательных научно обоснованных школьных учебников по русскому языку».

Спикер подчеркнула, что из-за недостаточного уровня подготовки педагогов складывается непростая ситуация с качеством владения русским языком выпускниками, но сейчас Минобрнауки активно занимается этой темой.


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