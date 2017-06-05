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Белозерцев подписал распоряжение о созыве заседания Общественной палаты

5 июня в 17:59 180 просмотров

Первое заседание обновленной Общественной палаты Пензенской области пройдет 13 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

«Созвать 13 июня 2017 года первое заседание Общественной палаты Пензенской области пятого состава», — говорится в документе, опубликованной на сайте правительства региона.

На заседании будут определены председатель палаты и руководящие органы.

Напомним, Общественная палата Пензенской области пятого состава полностью сформирована и состоит из 33 членов: 12 мая члены Общественной палаты Пензенской области, утвержденные губернатором и Законодательным Собранием региона, определили еще 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.


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