Белозерцев подписал распоряжение о созыве заседания Общественной палаты

«Созвать 13 июня 2017 года первое заседание Общественной палаты Пензенской области пятого состава», — говорится в документе, опубликованной на сайте правительства региона.

На заседании будут определены председатель палаты и руководящие органы.

Напомним, Общественная палата Пензенской области пятого состава полностью сформирована и состоит из 33 членов: 12 мая члены Общественной палаты Пензенской области, утвержденные губернатором и Законодательным Собранием региона, определили еще 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.