На набережной в Пензе приступили ко второй части реконструкции (видео)

В Пензе продолжается реконструкция набережной Суры. Подрядная организация приступила к демонтажу старого покрытия нижней прогулочной зоны. Планируется, что в скором времени старые бетонные плиты сменит уральский гранит.

Одну за другой рабочие вручную закрепляют плиты и с помощью спецтехники демонтируют более чем полувековое покрытие. К очередному трудоемкому этапу благоустройства набережной приступили в рамках проекта долгосрочной реконструкции, рассчитанного до 2030 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Природный камень для мощения нижнего яруса пешеходной зоны в Пензу доставят из уральского месторождения. Новую гранитную плитку уложат почти на двух километрах между двумя мостами — Подвесным и Бакунинским.

«После демонтажа железобетонных конструкций нижней пешеходной прогулочной зоны будет восстановлены бетонные плиты, укрепление склона из бетона и облицовка гранитными плитами», — сказал начальник управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Пешеходные дорожки на участке строительных работ на время перекрывают. Однако особо любопытных пензенцев это не останавливает. Михаил Горячев вместе с внучкой частенько заглядывает на набережную и наблюдает, как меняется ее вид.

«Сегодня рабочий день, народа нет, а так в праздничные, выходные дни здесь очень много людей. Здесь и катера приезжают, можно с ребенком покататься, мы здесь часто бываем. Внучка меня тащит прямо: пойдем, дед, на набережную посмотрим», — рассказал он.

Строительные работы подрядная организация из северной столицы ведет в соответствии с графиком: в 2017 году уже капитально отремонтировали смотровую площадку у Ростка. Территория у обелиска и пешеходная зона набережной будут выполнены в едином стиле. К середине ноября облицовку склона главной прогулочной зоны Пензы обещают завершить.