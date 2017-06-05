Белозерцев поручил рассмотреть возможность учреждения должности инвеступолномоченного

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания с членами областного правительства 5 июня поручил рассмотреть возможность учреждения должности уполномоченного по защите прав инвесторов.

Иван Белозерцев подчеркнул, что введение новой должности не должно повлечь за собой незапланированных бюджетных затрат.

«Это не дополнительная штатная единица. Это активный и ответственный человек из числа общественников или действующих должностных лиц. Его работа должна заключаться в том, чтобы оперативно отслеживать возникающие проблемы и оказывать поддержку инвесторам в их решении», — пояснил губернатор.

В ряде российских регионов введенная практика института инвеступолномоченного зарекомендовала себя как эффективная. Задача уполномоченного по инвестиционным вопросам — содействовать решению проблем, возникающих в ходе реализации инвестпроектов, пояснили в пресс-центре облправительства.

Также на совещании глава региона дал ряд конкретных поручений по исполнению договоренностей, достигнутых на площадках Петербургского международного экономического форума. В частности, распорядился создать проектный офис по сопровождению проекта группы компаний «Коноплекс».

Инвестор занимается выращиванием и комплексной переработкой технической конопли. В этом году под сев данной культуры введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе, в планах — увеличить площадь посевов. Подготовлена проектная документация для строительства перерабатывающих предприятий в Нижнеломовском и Пензенском районах. Запуск первой очереди производства планируется в августе-сентябре 2017 года, производство волокна — осенью следующего года.

«Формируйте земельные участки — проводите межевание, оформляйте должным образом документацию, обеспечьте подключение к сетям газоснабжения, электричества, посмотрите, в каком состоянии дорога. В проектный офис включайте всех, кто задействован в подготовке и реализации проекта, чтобы каждый нес ответственность за данную работу», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Крупное перерабатывающее предприятие по производству мальтозы и продуктов кормовой базы для животноводства намечено построить в Сердобском районе.

«Это большой объем инвестиций, компания «Технокорд» уже вложила деньги в проект и настроена на работу в регионе», — уточнил глава региона

В данный момент идет разработка проектно-сметной документации на строительство.

Также губернатор распорядился провести в ближайшее время конкурс на предоставление предприятию статуса резидента индустриального парка «Сердобский».

Иван Белозерцев призвал интенсивнее работать по каждому реализуемому проекту.

«Инвестиции — это развитие региона. Это нужно не для отчета, а для реальной поддержки инвесторов», — подытожил он.