Белозерцев поручил рассмотреть возможность учреждения должности инвеступолномоченного

Иван Белозерцев подчеркнул, что введение новой должности не должно повлечь за собой незапланированных бюджетных затрат.
«Это не дополнительная штатная единица. Это активный и ответственный человек из числа общественников или действующих должностных лиц. Его работа должна заключаться в том, чтобы оперативно отслеживать возникающие проблемы и оказывать поддержку инвесторам в их решении», — пояснил губернатор.
В ряде российских регионов введенная практика института инвеступолномоченного зарекомендовала себя как эффективная. Задача уполномоченного по инвестиционным вопросам — содействовать решению проблем, возникающих в ходе реализации инвестпроектов, пояснили в пресс-центре облправительства.
Также на совещании глава региона дал ряд конкретных поручений по исполнению договоренностей, достигнутых на площадках Петербургского международного экономического форума. В частности, распорядился создать проектный офис по сопровождению проекта группы компаний «Коноплекс».
Инвестор занимается выращиванием и комплексной переработкой технической конопли. В этом году под сев данной культуры введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе, в планах — увеличить площадь посевов. Подготовлена проектная документация для строительства перерабатывающих предприятий в Нижнеломовском и Пензенском районах. Запуск первой очереди производства планируется в августе-сентябре 2017 года, производство волокна — осенью следующего года.
«Формируйте земельные участки — проводите межевание, оформляйте должным образом документацию, обеспечьте подключение к сетям газоснабжения, электричества, посмотрите, в каком состоянии дорога. В проектный офис включайте всех, кто задействован в подготовке и реализации проекта, чтобы каждый нес ответственность за данную работу», — подчеркнул Иван Белозерцев.
Крупное перерабатывающее предприятие по производству мальтозы и продуктов кормовой базы для животноводства намечено построить в Сердобском районе.
«Это большой объем инвестиций, компания «Технокорд» уже вложила деньги в проект и настроена на работу в регионе», — уточнил глава региона
В данный момент идет разработка проектно-сметной документации на строительство.
Также губернатор распорядился провести в ближайшее время конкурс на предоставление предприятию статуса резидента индустриального парка «Сердобский».
Иван Белозерцев призвал интенсивнее работать по каждому реализуемому проекту.
«Инвестиции — это развитие региона. Это нужно не для отчета, а для реальной поддержки инвесторов», — подытожил он.