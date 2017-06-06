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Контроль за ремонтом пензенских дорог усилят

6 июня в 08:03 316 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился усилить надзор за соответствием выполненных работ проектно-сметной документации на реконструируемые дорожные объекты.

«Надо проверять и анализировать информацию — если определены по проекту — высота бордюров, параметры уклона дороги и тротуаров, качество дорожного полотна — все должно быть исполнено четко, в соответствии с ПСД. В противном случае — вызывайте подрядчиков, заставляйте устранять недостатки. Контроль качества и сроков исполнения ремонта дорог должен быть постоянным», — отметил глава региона на совещании в правительстве Пензенской области.

Также Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость повышения культуры проведения ремонтных работ и обустройство при реконструкции транспортных объектов соответствующей инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-центр облправительства.


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