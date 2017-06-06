Контроль за ремонтом пензенских дорог усилят

«Надо проверять и анализировать информацию — если определены по проекту — высота бордюров, параметры уклона дороги и тротуаров, качество дорожного полотна — все должно быть исполнено четко, в соответствии с ПСД. В противном случае — вызывайте подрядчиков, заставляйте устранять недостатки. Контроль качества и сроков исполнения ремонта дорог должен быть постоянным», — отметил глава региона на совещании в правительстве Пензенской области.

Также Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость повышения культуры проведения ремонтных работ и обустройство при реконструкции транспортных объектов соответствующей инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-центр облправительства.