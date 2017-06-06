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В Пензенской области растет заболеваемость ожирением

6 июня в 08:19 398 просмотров
, что россиянам стали в два раза чаще ставить диагноз «ожирение». Наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.

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Специалисты Роспотребнадзора сравнили данные за 2011 и 2015 годы и пришли к выводу, что россиянам стали в два раза чаще ставить диагноз «ожирение». Наиболее высокий рост заболеваемости фиксируется в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.

По данным 2015 года, на 100 тыс. населения в Ненецком АО приходится 1031,96 больных ожирением, в Алтайском крае — 975,9, Пензенской области — 678,08.

Увеличение числа больных ожирением связывают с неправильным питанием, перееданием, повышенным употреблением сахара и хлеба при недостатке в рационе овощей и молочной продукции, пишут «Известия».

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в документе.


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