Белозерцев поручил сформировать пакет проектов по модернизации предприятий

Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в перечень войдут наиболее продуманные и значимые мероприятия по расширению производств, совершенствованию материально-технической базы пензенских предприятий. Отобранные проекты проанализируют с точки зрения рентабельности и привлекательности для банковских структур.

Необходимость сформировать пакет проектов возникла в связи со сложностями, которые испытывают пензенские промышленники в получении кредитов.

«Зачастую проект перспективный, но не отражает необходимых для кредитного специалиста параметров, не соответствует критериям банка и, как следствие, не получает финансирования. Мы должны помочь в этом», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев предложил определить конкретных должностных лиц, которые во взаимодействии с банками будут корректировать бизнес-планы с точки зрения рентабельности.

«Специалисты пройдут обучение и на заявленные проекты смогут давать экспертные заключения, а также подсказывать, как доработать и представить проект, чтобы он получил поддержку финансовой организации. Надо собрать представителей промышленных предприятий, проанализировать их запросы и потребности, чтобы мы могли оказать им помощь в реализации реальных проектов по обновлению производственных мощностей», — сказал губернатор.