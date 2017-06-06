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В Минстрое РФ высоко оценили проект реконструкции набережной Суры в Пензе

6 июня в 09:57 292 просмотра
«Формирование комфортной городской среды» проектной дирекции Министерства строительства и ЖКХ РФ Джемалом Сурманидзе.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел встречу с руководителем управления «Формирование комфортной городской среды» проектной дирекции Министерства строительства и ЖКХ РФ Джемалом Сурманидзе.

В ходе встречи обсуждался ход реализации в Пензе проекта «Современная городская среда», а также был представлен проект реконструкции набережной Суры, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

«Представитель Министерства строительства и ЖКХ РФ высоко оценил работу архитекторов, отметив, что проект хорошо проработан и выгодно отличается от других городов. Также Джемал Сурманидзе отметил арт-объект с надписью «Пенза», созданный объединением пензенских архитекторов «Вещь!», и предложил транслировать другим регионам этот положительный опыт в части оригинального решения элемента городской символики», — добавили в пресс-службе.

Начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин отметил, что в настоящее время утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год», в которую вошли набережная реки Суры и 35 дворовых территорий.

«Проходят встречи с жителями, где обсуждаются проекты благоустройства дворов. По нескольким районам выходим на процедуру торгов», — сказал он.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что задача мэрии не просто привести в порядок эти территории, но и побудить пензенцев бережнее относиться к ним, поэтому все мероприятия будут проходить под их непосредственным контролем жителей.

«Понимая, что горожане хотят видеть комплексное благоустройство своих дворов, мы по опыту прошлого года включаем в план работ ремонт дорог, тротуаров, входных групп, обустройство парковочного пространства, освещения, установку лавочек и урн», — пояснил глава администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vstretilsya_s_predstavitelem_ministerstva_stroitelstva_i_zhkkh_rf/

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