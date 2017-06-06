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В Пензе инвестор представил проект реконструкции гостиницы «Интурист»

6 июня в 10:03 390 просмотров
«Интурист».

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Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву представили проект по реконструкции здания гостиницы «Интурист».

Глава региона ознакомился с вариантами дизайна фасадов здания и архитектурными решениями, которые предлагается использовать в ходе реконструкции, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В Пензенской области построено и функционирует много культурных и спортивных объектов. К нам приезжают на гастроли и соревнования. Современный гостиничный комплекс в центре Пензы будет востребован. К тому же для нас важно и с архитектурной точки зрения достроить это здание, чтобы в городе появился еще один красивый и интересный объект», — подчеркнул Иван Белозерцев на встрече с инвестором.

В ходе переговоров обсуждался дальнейший план действий по организации реконструкции здания. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений, направленных на содействие реализации инвестпроекта.


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