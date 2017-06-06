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В России могут подорожать права и загранпаспорта

6 июня в 10:10 282 просмотра
, сообщает «Интерфакс».

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Комиссия по законопроектной деятельности правительства России поддержала предложение МВД о повышении размера государственных пошлин на загранпаспорта и водительские права, сообщает «Интерфакс».

Если законопроект поддержат на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.

Предполагается, что за оформление водительских прав нового поколения население будет платить госпошлину вместо двух тысяч рублей три тысячи, на биометрические загранпаспорта размер госпошлины возрастет с трех с половиной тысяч рублей до пяти тысяч.

Кроме того, планируется увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — их размер увеличится с полутора тысяч рублей до двух с половиной тысяч. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — полторы тысячи рублей вместо 500. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов останется прежней.


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