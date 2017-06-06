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Белозерцев: Оценка земельных участков должна быть максимально справедливой

6 июня в 10:56 238 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание по вопросу исполнения вступивших в силу изменений в федеральный закон о государственной кадастровой оценке.

«Предметом урегулирования стали отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации. Одним из основных нововведений является передача полномочий по кадастровой оценке земель на региональный уровень. В настоящее время — это право субъекта Российской Федерации», — пояснил глава областной исполнительной власти, обращаясь к участникам совещания.

«В этом году необходимо принять решение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Пензы, а также, объектов капитального строительства, в отношении которых налоговая база определяется на основании кадастровой стоимости. В первую очередь, это объекты торговли, административно-деловые и развлекательные центры, пункты общественного питания площадью свыше одной тысячи квадратных метров», — уточнил он.

Иван Белозерцев пояснил, что мероприятия не затронут интересы жителей многоквартирных домов.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что необходимо организовать информационно-разъяснительную работу с населением», — отметил губернатор.

«Надо объяснить людям, что проведение кадастровой оценки земли не коснется многоквартирных домов. Земельные участки, которые входят в состав общего имущества, не являются объектом налогообложения», — напомнил он.

Иван Белозерцев распорядился создать рабочую группу по государственной кадастровой оценке и подчеркнул, что оценка земельных участков должна быть максимально справедливой и экономически обоснованной.

Предварительные итоги по кадастровой оценке земель планируется опубликовать к 1 мая 2018 года. После этого будет организовано проведение общественной экспертизы. Выполнить работу в полном объеме федеральный закон предписывает в 2020 году.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/6/10292462

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