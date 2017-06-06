Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Беларуси

Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым отправилась с официальным визитом в Беларусь.

В состав делегации вошли члены правительства, руководители промышленных и аграрных предприятий Пензенской области.

Главной целью визита является укрепление и создание новых направлений экономического и культурного сотрудничества между Пензенской областью и регионами союзного государства.

В программе пребывания запланировано проведение встреч Ивана Белозерцева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Александром Суриковым.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, делегаты намерены посетить ряд производственных объектов на территории Беларуси.