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Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Беларуси

6 июня в 11:58 154 просмотра

Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым отправилась с официальным визитом в Беларусь.

В состав делегации вошли члены правительства, руководители промышленных и аграрных предприятий Пензенской области.

Главной целью визита является укрепление и создание новых направлений экономического и культурного сотрудничества между Пензенской областью и регионами союзного государства.

В программе пребывания запланировано проведение встреч Ивана Белозерцева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Александром Суриковым.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, делегаты намерены посетить ряд производственных объектов на территории Беларуси.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/6/11221257

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