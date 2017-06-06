Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Беларуси

В состав делегации вошли члены правительства, руководители промышленных и аграрных предприятий Пензенской области.
Главной целью визита является укрепление и создание новых направлений экономического и культурного сотрудничества между Пензенской областью и регионами союзного государства.
В программе пребывания запланировано проведение встреч Ивана Белозерцева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Александром Суриковым.
Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, делегаты намерены посетить ряд производственных объектов на территории Беларуси.