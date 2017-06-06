В Пензе нашли несколько решений проблемы заполненности госархива

«Проведение заседания научно-методических советов архивных учреждений ПФО — это традиция, которая продолжается на протяжении почти полувека. Попеременно ежегодно заседания проходят в различных субъектах ПФО. В этом году Пенза принимает гостей, своих коллег из всех 14 субъектов округа.

Второе мероприятие — совещание главных хранителей фондов федеральных госархивов ПФО — это тоже традиционное мероприятие, оно проходит в четвертый раз. Впервые было проведено в Нижнем Новгороде в 2002 году. В этом году эти два заседания мы решили совместить», — сказал заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

Участники встречи обсудили наиболее актуальные проблемы развития архивного дела, вопросы законодательного регулирования, проблемы, связанные с управлением архивным делом, поговорили о мероприятиях, которые должны войти в план празднования столетия государственной архивной службы России в 2018 году.

Зампред облправительства Олег Ягов отметил, что принимать такое совещание — большая честь.

«Мы думаем, что это совещание будет использовано, чтобы поднять вопрос о том, что нам крайне необходимо строительство нового большого архивохранилища, потому что имеющиеся площади позволят нам максимум два года принимать новые документы. После этого нужно кардинально решать этот вопрос», — отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Юрасов прокомментировал ситуацию с заполненностью архивных площадей в Пензе.

«По ПФО заполненность архивохранилища составляет 98%. В государственном архиве Пензенской области эта проблема реально существует, потому что на сегодняшний день реально осталось свободными 180 погонных метра архивных полок. […] Проблема стоит остро, причем она связана с хранением тех документов, которые остаются от ликвидированных организаций, а это, прежде всего, личные дела сотрудников, документы, которые непосредственно связаны с социальным обеспечением граждан с подтверждением трудового стажа, уровня зарплаты — всех тех сведений, которые необходимы для назначения пенсий и социальных льгот», — отметил заместитель руководителя Федерального архивного агентства.

По словам Андрея Юрасова, есть несколько вариантов решения проблемы: строительство нового здания (это дорогостоящий сложный вариант, рассчитанный на длительную перспективу), приспособление уже имеющегося здания под архивные нужды, реконструкция одного из двух корпусов областного архива, установка специального оборудования «мобильный архив».

«Все будет зависеть от возможностей региона, потому что необходимы серьезные средства. Но я бы хотел отметить, что мы очень приветствуем те решения, которые были приняты в январе этого года правительством Пензенской области — о создании самостоятельного органа управления архивным делом. Я считаю, что это очень важный шаг, который позволил сделать работу по организации архивного дела в регионе более эффективной и успешной», — отметил он.