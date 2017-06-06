Пензячка сбывала краденный из магазина алкоголь (видео)

Сотрудники полиции раскрыли кражу дорогого алкоголя в одном из крупных сетевых магазинов Пензы. Установить личность злоумышленницы удалось по кадрам с камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как женщина подходит к стеллажу с алкогольными напитками, берет с полки одну бутылку и незамедлительно покидает магазин. Через некоторое время дама вернулась, чтобы повторно совершить преступление по той же схеме.

«Была установлена и задержана женщина 1984 года рождения, ранее судимая за совершение кражи и за хранение наркотиков», — сообщил начальник ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Сергей Молянов.

Как выяснили стражи порядка, украденный из магазина алкоголь женщина сбывала третьим лицам. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».