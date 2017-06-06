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Спортблок: шахматы, триатлон (видео)

6 июня в 17:10 214 просмотров
, который проходил в Словакии.

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Пензенский спортсмен Андрей Терсинцев стал серебряным призером чемпионата мира по шахматам среди инвалидов-колясочников, который проходил в Словакии.

Об этом сообщает всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На международном турнире представитель Пензенской области уступил только сопернику из Индии.

Пензенские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по триатлону в Ижевске. В рамках национального первенства серебряные медали турнира завоевали Дарья Лушникова и Анастасия Горбунова. В рамках чемпионата Александр Брюханков пришел к финишу четвертым.

Также в шаге от пьедестала почета остановилась и сборная Пензенской области — команда показала четвертый результат в смешанной эстафете, сообщает телеканал «Экспресс».


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