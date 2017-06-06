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На «Эхо Пензы» поговорили о футболе (видео)

6 июня в 16:53 214 просмотров
, а в частности футбола, говорили в прямом эфире на радио «Эхо Пензы». Гостем программы «События и мнения» (16+) стал пресс-атташе футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.

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О развитии в областном центре детско-юношеского спорта, а в частности футбола, говорили в прямом эфире на радио «Эхо Пензы». Гостем программы «События и мнения» (16+) стал пресс-атташе футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.

«Главное, что мы потеряли от советского времени, — дворовый футбол. Во многом также потеряли футбол в сельской местности. Это, наверное, основное, почему нет подпитки. Она шла от массового футбола», — поделился со слушателями «Эха Пензы» Николай Шумилин.

В настоящее время в центре детского и юношеского спорта занимается 350 человек. По словам Николая Шумилина, уровень подготовки футболистов за несколько лет вырос. Это видно по результатам выступления подростковых команд.

Также в связи с подготовкой спорткомплекса «Зенит» к Чемпионату мира 2018 года у футбольного клуба улучшается материальная база. Самой острой по-прежнему остается проблема финансирования детского спорта в регионе, сообщает телеканал «Экспресс».


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