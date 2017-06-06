80 пензенцев получили новое жилье в «Заре»

Главной темой мероприятия стала реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, 414 квартир осмотрено в пяти домах, более 80 ключей выдано на руки.

Глава администрации проверил, как благоустраиваются прилегающие территории. Также во время обхода он побеседовал с новоселами.

Так, женщина из дома по улице Сузюмова попросила, чтобы в ее квартире заменили некачественную сантехнику. Виктор Николаевич распорядился, чтобы просьбу горожанки удовлетворили.

Кроме того, он сделал замечание по поводу несанкционированных объявлений, которыми обклеены двери в подъезды. Он поручил оборудовать для этих целей информационные щиты.