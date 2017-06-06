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80 пензенцев получили новое жилье в «Заре»

6 июня в 16:38 438 просмотров
«Заря».

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание в микрорайоне «Заря».

Главной темой мероприятия стала реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, 414 квартир осмотрено в пяти домах, более 80 ключей выдано на руки.

Глава администрации проверил, как благоустраиваются прилегающие территории. Также во время обхода он побеседовал с новоселами.

Так, женщина из дома по улице Сузюмова попросила, чтобы в ее квартире заменили некачественную сантехнику. Виктор Николаевич распорядился, чтобы просьбу горожанки удовлетворили.

Кроме того, он сделал замечание по поводу несанкционированных объявлений, которыми обклеены двери в подъезды. Он поручил оборудовать для этих целей информационные щиты.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_potreboval_usilit_rabotu_shtaba_po_pereseleniyu/

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