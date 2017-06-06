Появились подробности встречи Белозерцева и Лукашенко

Глава Беларуси встретил пензенскую делегацию во Дворце независимости в Минске.

Стороны обменялись мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества и предложениями по развитию промышленных, торговых и сельскохозяйственных связей между регионами дружественных стран. Глава Республики Александр Лукашенко отметил, что видит хорошие перспективы для развития производств, в том числе — конкурентных, на территории Беларуси и России, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Наших рынков здесь, а в перспективе — мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать. […] Вы должны знать, что вы приехали, как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди. И жить нам вместе долгие времена. Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Пензенская область для Беларуси является искренним, честным другом и надежным партнером. Он отметил, что на территории Пензенской области успешно работают дилерские центры многих предприятий республики — «Амкодора», «Гомсельмаша», «Оршанского инструментального завода» и других. Реализуются проекты промышленной кооперации. На завод ГрАЗ в Пензенской области поставляются шасси Минского автозавода для коммунальной техники, на предприятие «Пензадизельмаш» — белорусские комплектующие для дизель-генераторов.

Иван Белозерцев поблагодарил президента Беларуси за гостеприимство и подчеркнул, что Пензенскую область с регионами союзного государства связывают давние и прочные отношения — экономические, научно-технические, культурные.

«Наши деловые контакты актуальны в сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении, производстве бытовой техники и медицинского оборудования, а также в сфере лесопереработки. Учитывая специализацию нашей и вашей экономики, мы можем создавать новые направления сотрудничества, значительно увеличивать объем двустороннего товарооборота, усиливать кооперацию между промышленными предприятиями.

Считаю перспективным взаимодействие в сфере машиностроения и электронных систем. В рамках уже состоявшихся деловых контактов белорусских коллег заинтересовали наши мобильные и стационарные системы охранной безопасности, разработки пензенских IT-компаний, оборудование для нефтяной и горнодобывающей промышленности, автоматизированные системы управления, светотехническая продукция, а также контрольно-измерительные приборы», — отметил губернатор.

Также глава Пензенского региона выразил готовность рассматривать предложения белорусских производителей автомобилестроительной отрасли, инициативы в сфере кооперации выпуска сельскохозяйственной техники и сотрудничество в области биомедицины.

«Вам есть, что предложить Беларуси. Хорошо известны ваши достижения в наукоемких отраслях промышленности, развитии аграрного комплекса с опорой на крупные фермерские хозяйства. Словом, у нас имеются все возможности для еще более выгодного сотрудничества регионов Беларуси с Пензенской областью», — подвел итог встречи Александр Лукашенко.