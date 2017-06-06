Аргаткин или Хрипунов: кто возглавит Иссинский район?

Как сообщил корреспонденту «Пенза-Пресс» источник в администрации района, конкурсная комиссия в составе восьми человек, одна часть из которых назначена собранием представителей района, а другая — губернатором Пензенской области, допустила до участия в конкурсе двух кандидатов. Речь якобы идет о Николае Хрипунове, в настоящее время исполняющим обязанности главы администрации Иссинского района, а ранее трудившимся в должности первого заместителя. И Николае Аргаткине — начальнике управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира министерства лесного и охотничьего хозяйства Пензенской области.

Планируется, что кандидаты выступят перед депутатами собрания представителей с программами развития Иссинского района и ответят на вопросы народных избранников. Далее состоится голосование, по результатам которого будет подписан контракт с лицом, назначенным на должность главы администрации Иссинского района.

Напомним, ранее эту должность занимал Александр Кулигин. Депутаты удовлетворили его заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.