Для жителей «Фаворита» обустроят уникальную парковую зону и детскую трассу «Формулы-1»

Авторы проекта, молодая архитектурная команда «Вещь», уже известная в Пензе и за ее пределами своими работами по обустройству городской среды, восприняли этот проект, как редкую возможность применить в дворовом пространстве жилого комплекса все свои самые смелые концептуальные идеи.

На большой территории ЖК «Фаворит» появятся не только парковые зоны с арт-объектами и аллеями, но и хорошо оснащенные нестандартные игровые зоны для детей всех возрастов. Все дома комплекса свяжут между собой не только пешеходные тропы и велодорожки, но даже детская трасса «Формулы-1» со специальным покрытием — настоящее раздолье для малышей на детских автомобилях и трехколесных велосипедах.

Первую очередь двор-парка «Фаворит» планируется завершить к середине лета.