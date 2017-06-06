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Пензенская область лидирует в ПФО по развитию аграрного сектора

6 июня в 16:32 250 просмотров

Пензенская область лидирует в Приволжском федеральном округе по развитию аграрного сектора экономики.

По итогам первого квартала этого года Пензенская область занимает второе место по объему производства мяса в Приволжском федеральном округе.

Показатели за отчетный период составили 15,6 тыс. тонн. Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 137,5% - это третье место в округе.

Также Пензенская область занимает вторую позицию по индексу производства пищевых продуктов. Показатель составил 113,7%. По приросту надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях регион занимает третье место с индексом 107,6%.

«По итогам января-апреля 2017 года оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составил 12,8 млрд рублей, по этому показателю Пензенская область занимает третье место в ПФО», — сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.


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