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Молодых родителей предлагают освободить от налогов

6 июня в 16:49 304 просмотра
, сообщает «Российская газета».

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Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил освобождать родителей от уплаты налога на доходы физических лиц после рождения в семье ребенка, сообщает «Российская газета».

Мораторий должен будет действовать в течение первого года после рождения ребенка.

«Такой порядок окажет финансовую поддержку молодым семьям, а следовательно — скажется на повышении рождаемости в стране», — считает Владимир Петров.

Кроме того, он предложил стимулировать родителей к рождению следующих детей.

Также сообщается, что для родителей двоих детей НДФЛ надо уменьшать на два процента, а за каждого следующего ребенка — еще на один процент. Таким образом, семьи с 12 детьми будут полностью освобождены от уплаты НДФЛ.

Льгота должна предоставляться родителям только до достижения их детьми возраста 18 лет.


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