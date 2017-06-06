Молодых родителей предлагают освободить от налогов

Мораторий должен будет действовать в течение первого года после рождения ребенка.
«Такой порядок окажет финансовую поддержку молодым семьям, а следовательно — скажется на повышении рождаемости в стране», — считает Владимир Петров.
Кроме того, он предложил стимулировать родителей к рождению следующих детей.
Также сообщается, что для родителей двоих детей НДФЛ надо уменьшать на два процента, а за каждого следующего ребенка — еще на один процент. Таким образом, семьи с 12 детьми будут полностью освобождены от уплаты НДФЛ.
Льгота должна предоставляться родителям только до достижения их детьми возраста 18 лет.