В доме на Ударной, 35 планируют отключить все коммуникации (видео)

В доме по улице Ударной, 35 произошло очередное обрушение. На этот раз кирпичная кладка осыпалась во втором подъезде под окном первого этажа. Ночью жители услышали сильный грохот. Никто из жильцов в результате обрушения не пострадал.
Буквально на следующий день в подъезде появилось объявление о том, что коммунальные ресурсы в квартиры поставляться больше не будут.
«Развесили по всему подъезду, что 5 числа будет отключение всех коммуникаций. То есть не дают срок даже выехать, да и куда выезжать? Со своего жилья я должна выехать. На каком основании я должна жилье бросить и уехать?» — пожаловалась жительница дома.
По словам жителей дома, отключать коммуникации приехали представители управляющей организации и Горводоканала. Однако сделать этого жильцы не позволили. Рассказывают, что в подъезде остались только собственники комнат. Покидать свое жилье и переезжать в маневренный фонд они не собираются. Боятся навсегда лишиться собственной жилплощади.
В городском управлении ЖКХ объяснили, что отключение — мера необходимая. Обрушение произошло недалеко от газовой трубы, и оставлять системы в рабочем состоянии крайне опасно. После того, как рухнула часть первого подъезда, с коммуникациями поступили точно так же.
«Для того, чтобы в дальнейшем при возможных обрушениях не были повреждены коммуникации, необходимо их преждевременно отключить. Сейчас мы до жителей эту информацию доводим. Управляющая компания не отключает, а лишь готовит возможность для того, чтобы отключить. В тот момент, когда мы будем проводить отключение, когда мы примем такое решение, жителей дополнительно об этом проинформируем», — сообщил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.
В администрации Октябрьского района настоятельно рекомендовали жильцам покинуть аварийный дом. Те, у кого нет другого жилья, могут переехать в маневренный фонд. На ремонт квартир из городского бюджета выделили четыре миллиона рублей. Жителям Ударной, 35 готовы предоставить транспорт для переезда, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».