В доме на Ударной, 35 планируют отключить все коммуникации (видео)

Череда обрушений в Заводском районе Пензы продолжается. В печально известном доме по улице Ударной, 35 вновь осыпалась кирпичная кладка. Обрушение могло повлечь за собой серьезные последствия. Чтобы предотвратить их, второй подъезд дома решили отключить от инженерных коммуникаций, однако жители не позволили это сделать.

В доме по улице Ударной, 35 произошло очередное обрушение. На этот раз кирпичная кладка осыпалась во втором подъезде под окном первого этажа. Ночью жители услышали сильный грохот. Никто из жильцов в результате обрушения не пострадал.

Буквально на следующий день в подъезде появилось объявление о том, что коммунальные ресурсы в квартиры поставляться больше не будут.

«Развесили по всему подъезду, что 5 числа будет отключение всех коммуникаций. То есть не дают срок даже выехать, да и куда выезжать? Со своего жилья я должна выехать. На каком основании я должна жилье бросить и уехать?» — пожаловалась жительница дома.

По словам жителей дома, отключать коммуникации приехали представители управляющей организации и Горводоканала. Однако сделать этого жильцы не позволили. Рассказывают, что в подъезде остались только собственники комнат. Покидать свое жилье и переезжать в маневренный фонд они не собираются. Боятся навсегда лишиться собственной жилплощади.

В городском управлении ЖКХ объяснили, что отключение — мера необходимая. Обрушение произошло недалеко от газовой трубы, и оставлять системы в рабочем состоянии крайне опасно. После того, как рухнула часть первого подъезда, с коммуникациями поступили точно так же.

«Для того, чтобы в дальнейшем при возможных обрушениях не были повреждены коммуникации, необходимо их преждевременно отключить. Сейчас мы до жителей эту информацию доводим. Управляющая компания не отключает, а лишь готовит возможность для того, чтобы отключить. В тот момент, когда мы будем проводить отключение, когда мы примем такое решение, жителей дополнительно об этом проинформируем», — сообщил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

В администрации Октябрьского района настоятельно рекомендовали жильцам покинуть аварийный дом. Те, у кого нет другого жилья, могут переехать в маневренный фонд. На ремонт квартир из городского бюджета выделили четыре миллиона рублей. Жителям Ударной, 35 готовы предоставить транспорт для переезда, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».