«Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» признано банкротом

Решение было принято 6 июня судьей Арбитражного суда Пензенской области Дмитрием Корниенко.



Напомним, 13 марта 2017 года государственное унитарное предприятие Пензенской области «Областная газоэнергетическая компания» обратилось в суд с заявлением о признании АИК банкротом. Причиной послужил непогашенный долг агентства в размере 304 тысяч рублей, ранее становившийся предметом судебных разбирательств.



По словам представителя АИК Алексея Петрухина, «агентство, [находясь] в тяжелом материальном положении, не смогло надлежащим образом исполнить свои денежные обязательства», в связи с чем его единственный акционер — департамент государственного имущества Пензенской области принял решение о добровольной его ликвидации.



Интересно, что решение было принято в тот же день, когда в суд поступило заявление о банкротстве АИК. Кроме «Областной газоэнергетической компании», в списке кредиторов акционерного общества числится также коммерческий банк «Глобэкс», который добивается возвращения ему 394,8 млн рублей, и ООО «ТНС Энерго Пенза».



Как пояснил Алексей Петрухин, ликвидационная комиссия (ее возглавляет экс-гендиректор АИК и бывший вице-мэр Пензы Евгений Рыжов) провела инвентаризацию долгов компании. По состоянию на 30 апреля 2017 года они оцениваются в 482 млн рублей, из которых основная часть — 396,7 млн рублей — это долги перед банкам. Еще 62,6 млн рублей составляют долги перед другими кредиторами. При этом реальные активы компании оцениваются на уровне чуть меньше, чем 323 миллиона рублей.



Кроме того, подчеркнул представитель АИК, агентство выдало около 338 млн рублей займов физическим и юридическим лицам. Из них 247 миллионов — ныне обанкротившейся компании «Соцжилпроект», которая занималась строительством ЖК «Чистые пруды».



«У агентства недостаточно имущества для полного погашения задолженности […] В настоящее время агентские счета заблокированы, в кассе отсутствуют денежные средства», — добавил Алексей Петрухин.



Представитель «Областной газоэнергетической компании» Юрий Вейнер поддержал в суде ранее заявленные требования и просил ввести в отношении АИК упрощенную процедуру банкротства, которая применима к должнику, находящемуся в процессе ликвидации. Представитель «ТНС Энерго Пенза», а также и сам должник против этого не возражали. Адвокатов банка «Глобэкс» на заседании 6 июня в Пензе не было.



После непродолжительного пребывания в совещательной комнате судья Дмитрий Корниенко удовлетворил требование кредиторов, признав АИК банкротом и открыв в отношении него конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден Василий Батраков, член Ассоциации «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих». В настоящее время он занимается, к примеру, конкурсным производством в отношении МУП «ППП», а до недавнего времени — в отношении уже упоминавшегося «Соцжилпроекта».



Следующее заседание по делу состоится 4 декабря.