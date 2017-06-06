После салюта пензенцев развезут по домам. СПИСОК МАРШРУТОВ

Как сообщает пресс-служба мэрии, будет задействовано 50 единиц: 23 автобуса большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 маршруток.
Транспорт будет ожидать горожан на ул. Суворова в районе Юбилейной площади.
|
Направление
|
Маршрут
|
Количество подвижного состава, единиц
|
Арбеково по пр. Строителей
|
№ 7
|
2
|
Аэропорт
|
№ 7
|
2
|
Арбеково (по пр. Победы)
|
№ 6
|
2
|
Кривозерье
|
№ 6
|
2
|
Западная поляна
|
№ 30
|
1
|
Засурье
|
№ 99
|
1
|
Арбеково по пр. Строителей
|
№ 82 С
|
4
|
ГПЗ-24
|
№ 82С
|
2
|
Арбеково по пр. Строителей
|
№ 54
|
3
|
Аэропорт
|
№ 54
|
3
|
ул.Российская
|
№ 89
|
4
|
ул.Зеленодольская
|
№ 34
|
4
|
Ухтинка
|
№ 5
|
4
|
Арбеково (по пр. Победы)
|
№ 66
|
3
|
Аэропорт
|
№ 66
|
3
|
Арбеково по ул. Ленина
|
№ 70
|
2
|
ул.Российская
|
№ 70
|
2
|
ул.Егорова
|
№ 63
|
4
|
пос. Нефтяник
|
№ 25
|
1 — автобус среднего класса, 1 — автобус малого класса
Автобусы малого класса 12 июня будут работать в обычном режиме до 23.00.
Напомним, салют будет в 22.00. Полную программу мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, можно посмотреть здесь.