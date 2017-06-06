После салюта пензенцев развезут по домам. СПИСОК МАРШРУТОВ

12 июня, в День города, после праздничного салюта жителей Пензы доставят до дома на общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба мэрии, будет задействовано 50 единиц: 23 автобуса большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 маршруток.

Транспорт будет ожидать горожан на ул. Суворова в районе Юбилейной площади.

Направление Маршрут Количество подвижного состава , единиц Арбеково по пр. Строителей № 7 2 Аэропорт № 7 2 Арбеково ( по пр. Победы) № 6 2 Кривозерье № 6 2 Западная поляна № 30 1 Засурье № 99 1 Арбеково по пр. Строителей № 82 С 4 ГПЗ-24 № 82С 2 Арбеково по пр. Строителей № 54 3 Аэропорт № 54 3 ул.Российская № 89 4 ул.Зеленодольская № 34 4 Ухтинка № 5 4 Арбеково ( по пр. Победы) № 66 3 Аэропорт № 66 3 Арбеково по ул. Ленина № 70 2 ул.Российская № 70 2 ул.Егорова № 63 4 пос. Нефтяник № 25 1 — автобус среднего класса , 1 — автобус малого класса

Автобусы малого класса 12 июня будут работать в обычном режиме до 23.00.

Напомним, салют будет в 22.00. Полную программу мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, можно посмотреть здесь.