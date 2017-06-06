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После салюта пензенцев развезут по домам. СПИСОК МАРШРУТОВ

6 июня в 17:15 384 просмотра
, в День города, после праздничного салюта жителей Пензы доставят до дома на общественном транспорте.

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12 июня, в День города, после праздничного салюта жителей Пензы доставят до дома на общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба мэрии, будет задействовано 50 единиц: 23 автобуса большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 маршруток.

Транспорт будет ожидать горожан на ул. Суворова в районе Юбилейной площади.

Направление
Маршрут
Количество подвижного состава, единиц
Арбеково по пр. Строителей
№ 7
2
Аэропорт
№ 7
2
Арбеково (по пр. Победы)
№ 6
2
Кривозерье
№ 6
2
Западная поляна
№ 30
1
Засурье
№ 99
1
Арбеково по пр. Строителей
№ 82 С
4
ГПЗ-24
№ 82С
2
Арбеково по пр. Строителей
№ 54
3
Аэропорт
№ 54
3
ул.Российская
№ 89
4
ул.Зеленодольская
№ 34
4
Ухтинка
№ 5
4
Арбеково (по пр. Победы)
№ 66
3
Аэропорт
№ 66
3
Арбеково по ул. Ленина
№ 70
2
ул.Российская
№ 70
2
ул.Егорова
№ 63
4
пос. Нефтяник
№ 25
1 — автобус среднего класса, 1 — автобус малого класса

Автобусы малого класса 12 июня будут работать в обычном режиме до 23.00.

Напомним, салют будет в 22.00. Полную программу мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, можно посмотреть здесь.


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