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В Пензе прошел экологический кинофестиваль

6 июня в 17:59 210 просмотров
«Пенза» прошел первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза».

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В киноконцертном зале «Пенза» прошел первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза».

Участие в мероприятии приняли сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В рамках кинофестиваля работала фотозона «Эковзгляд», на которой были представлены лучшие работы участников фотоконкурса «Отражение» и лучшего слогана «Экология. От слов к делу».

Кинофестиваль был посвящен Году экологии в России. Главной его целью является развитие познавательной деятельности пензенцев по формированию экологической культуры.

«Также на кинофестивале проводились конкурсы, фотовыставки, мастер-классы и показы тематических фильмов», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/06/6/15493948

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