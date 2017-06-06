В Пензе прошел экологический кинофестиваль

В киноконцертном зале «Пенза» прошел первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза».

Участие в мероприятии приняли сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В рамках кинофестиваля работала фотозона «Эковзгляд», на которой были представлены лучшие работы участников фотоконкурса «Отражение» и лучшего слогана «Экология. От слов к делу».

Кинофестиваль был посвящен Году экологии в России. Главной его целью является развитие познавательной деятельности пензенцев по формированию экологической культуры.

«Также на кинофестивале проводились конкурсы, фотовыставки, мастер-классы и показы тематических фильмов», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.