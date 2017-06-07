«Жалобная книга» помогла решить проблему с пивным магазином у детсада

В Пензе хотят привлечь к ответственности предпринимателя, продающего пиво в двух шагах от детского сада.

О том, что в Терновке недалеко от дошкольного заведения продают алкоголь, в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщила горожанка.

«Открыли магазин разливного пива с кричащими оранжево-желтыми вывесками в пол дома. Магазин открыт напротив игровых веранд детского сада, а так же перед главным входом. Последствием такого соседства могут являться алкаши гуляющие около сада, бродящие за пивом, распитие алкоголя вблизи детского сада, бутылки. И детям на это смотреть! Также неадекватные люди в состоянии алкогольного опьянения», — возмутилась женщина и попросила проверить законность открытия магазина в этом месте.

По факту жалобы в региональном управлении Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что действительно, продажа алкогольных напитков на ул. Терешковой, 10Б запрещена.

«В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению индивидуального предпринимателя к административной ответственности с последующим направлением материалов дела в суд для рассмотрения», — говорится в ответе на редакционный запрос.