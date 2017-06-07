В Кузнецке начали работать детские летние лагеря

Лагеря с дневным пребыванием детей, рассчитанным на 21 день, открылись при 11 образовательных учреждениях и ДЮСШ № 1 Кузнецка, сообщили в пресс-службе городской мэрии.



«В июле заработают лагеря на базе ЦДТ и СЮН, в августе — на базе ЦДТ, СЮН и ДЮСШ № 2. Всего при школах города планируется оздоровить около 2200 детей», — добавили в мэрии.



Всего на организацию работы загородных и пришкольных лагерей в 2017 году из бюджета Кузнецка выделено около полутора миллионов рублей.