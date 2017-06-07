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В Кузнецке начали работать детские летние лагеря

7 июня в 10:08 256 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области начали работу лагеря с дневным пребыванием детей.

Лагеря с дневным пребыванием детей, рассчитанным на 21 день, открылись при 11 образовательных учреждениях и ДЮСШ № 1 Кузнецка, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В июле заработают лагеря на базе ЦДТ и СЮН, в августе — на базе ЦДТ, СЮН и ДЮСШ № 2. Всего при школах города планируется оздоровить около 2200 детей», — добавили в мэрии.

Всего на организацию работы загородных и пришкольных лагерей в 2017 году из бюджета Кузнецка выделено около полутора миллионов рублей.


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