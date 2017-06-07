В Белинском районе суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рыбной ловле

Обвинительное заключение в отношении мужчины утверждено прокурором Белинского района и направлено в суд.



Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки исполнения на территории района законодательства в сфере сохранения водных биоресурсов. Установлено, что 15 апреля на водохранилище «Лермонтовское» на балке «Сенная» мужчина использовал запрещенное орудие для лова рыба, чем нарушил Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.



Указанное водохранилище является рыбохозяйственным водоемом и местом нереста рыб, и с 15 апреля по 15 июня здесь действует запрет на ловлю рыбы. Нарушение этого запрета предусматривает уголовную ответственность по ст. 256 УК РФ, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.