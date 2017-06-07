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В Белинском районе суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рыбной ловле

7 июня в 10:33 378 просмотров

24-летний житель Белинского района Пензенской области обвиняется в незаконной ловле рыбы в местах ее нереста.

Обвинительное заключение в отношении мужчины утверждено прокурором Белинского района и направлено в суд.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки исполнения на территории района законодательства в сфере сохранения водных биоресурсов. Установлено, что 15 апреля на водохранилище «Лермонтовское» на балке «Сенная» мужчина использовал запрещенное орудие для лова рыба, чем нарушил Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Указанное водохранилище является рыбохозяйственным водоемом и местом нереста рыб, и с 15 апреля по 15 июня здесь действует запрет на ловлю рыбы. Нарушение этого запрета предусматривает уголовную ответственность по ст. 256 УК РФ, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.


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