В России названы самые пьющие регионы

Жители Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Коми больше остальных употребляют крепкие алкогольные напитки, сообщают « Известия ».

Меньше всего продаж крепкого алкоголя зафиксировано в республиках Ингушетия и Чечня, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

В целом по России за последние пять лет продажи алкоголя снизились на 40%, а среднее по стране годовое потребление на одну душу населения сократилось с 2011 года с 10,9 до 6,6 литров в пересчете на этанол.

Отмечается, что снижение продаж связано с запретительными государственными мерами и акцизной политикой. Но больше всего повлияли нормы закона, ограничивающие время и места продаж алкоголя.