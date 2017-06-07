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В России названы самые пьющие регионы

7 июня в 11:02 300 просмотров
, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Коми больше остальных употребляют крепкие алкогольные напитки, сообщают «Известия».

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Жители Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Коми больше остальных употребляют крепкие алкогольные напитки, сообщают «Известия».

Меньше всего продаж крепкого алкоголя зафиксировано в республиках Ингушетия и Чечня, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

В целом по России за последние пять лет продажи алкоголя снизились на 40%, а среднее по стране годовое потребление на одну душу населения сократилось с 2011 года с 10,9 до 6,6 литров в пересчете на этанол.

Отмечается, что снижение продаж связано с запретительными государственными мерами и акцизной политикой. Но больше всего повлияли нормы закона, ограничивающие время и места продаж алкоголя.


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