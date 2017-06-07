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В Пензе число автобусов № 54 сократилось на четверть

7 июня в 11:21 440 просмотров
, курсирующих по маршруту № 54 в Пензе, сократилось с 34 до 26.

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Число автобусов, курсирующих по маршруту № 54 в Пензе, сократилось с 34 до 26.

Уменьшение максимального количества подвижного состава с 34 до 26 автобусов утверждено приказом управления транспорта и связи Пензы от 29 мая (документ имеется в распоряжении ИА «Пенза-Пресс»). Соответствующие изменения внесены и в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы. Они вступили в действие 1 июня.

В настоящее время на маршруте работают 17 автобусов большой вместимости и девять автобусов среднего класса.

Решение было принято после проверок качества оказания транспортных услуг и изучения пассажиропотока на маршруте, сообщил ИА «Пенза-Пресс» начальник управления транспорта и связи города Максим Иванкин. По его словам, было установлено, что «при работе на линии 22 автобусов интервал движения между ними составляет от трех до девяти минут с наполняемостью салона не более 80 процентов в пиковое время».

«На основании результатов проверок управлением транспорта и связи города Пензы принято решение о снижении количества автобусов большого класса на маршруте регулярных перевозок № 54 с 34 до 26 единиц. В настоящее время указанное количество подвижного состава на маршруте в полном объеме обеспечивает потребности в перевозке пассажиров», — говорится в ответе на запрос ИА «Пенза-Пресс» за подписью Максима Иванкина.

Напомним, с начала года пензенцы жаловались на уменьшение количества автобусов на маршруте № 54.По словам горожанина, обратившегося в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс», «это вызывало чрезвычайные неудобства».

«Машин стало меньше более чем на 30%! Также в процентном соотношении «ПАЗиков» стало больше, а они очень неудобны, в особенности для лиц пожилого возраста», — написал он в «Жалобной книге».

В мэрии тогда подтвердили, что на маршрут выходят не все автобусы. По факту сокращения перевозчиком подвижного состава и невыполнения договорных обязательств был составлен акт проверки, перевозчика обязали устранить выявленные нарушения.




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