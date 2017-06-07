Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Россию закроют противоракетным «куполом»
Ученые выяснили разницу в употреблении черного и белого хлеба
Саратовцам на набережной покажут «Ледокол»
В Саратове установят памятник военным медсестрам
Россиян предупреждают о новом вирусе гриппа
Ученые назвали причину аномальных холодов в июне
В Госдуме рассмотрят законопроект о «черном списке» авиапассажиров
Матвиенко предложила создать новые учебники по русскому языку
Аллу Пугачеву прооперировали в Москве
Саратовских врачей обязали сообщать о лишенных девственности девочках

За жестокое обращение с животными хотят сажать на 6 лет

7 июня в 11:29 212 просмотров

В Госдуме подготовили новую редакцию ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными». 8 июня поправки будут обсуждать на заседании Совета по правам человека при президенте.

Сейчас уголовная ответственность по статье наступает за «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних». Первая часть статьи предусматривает за это до одного года исправительных работ, ограничение свободы или до полугода ареста. Вторая часть касается тех же действий, совершенных в составе группы, и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, напоминают «Известия».

Теперь в первой части статьи предполагается установить наказание до четырех лет лишения свободы и перевести эти преступления в категорию средней тяжести, а вторую часть перевести в категорию тяжких преступлений и увеличить срок лишения свободы до шести лет. Также предполагается введение нижнего порога — четыре года лишения свободы.

Кроме того, присутствие малолетних переводится из первой части во вторую, а во второй части появится критерий «использование интернета». Если издевательства над животными были совершены в составе группы, в присутствии малолетних или с трансляцией в интернете, то это станет основанием для лишения свободы на шесть лет.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics