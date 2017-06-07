За жестокое обращение с животными хотят сажать на 6 лет

Сейчас уголовная ответственность по статье наступает за «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних». Первая часть статьи предусматривает за это до одного года исправительных работ, ограничение свободы или до полугода ареста. Вторая часть касается тех же действий, совершенных в составе группы, и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, напоминают «Известия».

Теперь в первой части статьи предполагается установить наказание до четырех лет лишения свободы и перевести эти преступления в категорию средней тяжести, а вторую часть перевести в категорию тяжких преступлений и увеличить срок лишения свободы до шести лет. Также предполагается введение нижнего порога — четыре года лишения свободы.

Кроме того, присутствие малолетних переводится из первой части во вторую, а во второй части появится критерий «использование интернета». Если издевательства над животными были совершены в составе группы, в присутствии малолетних или с трансляцией в интернете, то это станет основанием для лишения свободы на шесть лет.