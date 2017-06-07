В Пензе персонал ПАО «МРСК Волги» соревнуется в профмастерстве

В Пензе проходят соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей и состязания по ремонту и обслуживанию кабельных сетей ПАО «МРСК Волги».

Состязания проходят на базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Пензаэнерго». В соревнованиях принимают участие сильнейшие бригады филиалов крупнейшей в Поволжье распределительной сетевой компании — «Саратовские РС», «Самарские РС», «Ульяновские РС», «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Чувашэнерго», а также гости соревнований — команда ООО «Удмуртэнергонефть». Принимающая сторона не участвует.

Основные испытания для команд начнутся завтра. Сегодня участники поочередно проходят мандатную комиссию, знакомятся с соревновательными этапами и сдают тест на проверку знаний действующих НТД с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт». Прежде чем допустить команду к участию в соревнованиях, эксперты проверяют соответствие документов, предоставляемых командами, инструменты, устройства и приспособления.

В числе основных соревновательных испытаний для бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей — освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока на КТП 10/0,4 кВ и оказание первой помощи с использованием манекена-тренажера. Также предусмотрено первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ 0,4 кВ с применением гидроподъемника, производство переключений. Организация допуска пожарной команды на КТП-10/0,4 кВ и тушение пожара. За звание лучшей среди сильнейших поборются представители всех заявленных команд.

В турнире среди бригад по ремонту и обслуживанию кабельных сетей определять лучших будут среди четырех команд, две из которых представляют филиал «Оренбургэнерго», одна — «Саратовские РС» и одна — ООО «Удмуртэнергонефть». Помимо традиционного этапа по проверке теоретических знаний, энергетикам-кабельщикам предстоит пройти всего один этап — монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ на силовом одножильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Победители соревнований двух видов будут названы в пятницу, 9 июня. Им предстоит выступить на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут также в Пензе с 19 по 28 июля.

В свою очередь, лучшие по итогам данных соревнований будут отстаивать честь страны в XIV Международных соревнованиях профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, которые состоятся на базе учебно-тренировочного полигона филиала «Пензаэнерго» 10 сентября 2017 года. Впервые лучшие команды энергетиков ближнего зарубежья встретились в Пензе в 2011 году.