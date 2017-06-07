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Ученые выяснили разницу в употреблении черного и белого хлеба

7 июня в 12:03 228 просмотров
, сообщает «Российская газета».

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Влияние на здоровье человека черного и белого хлеба выяснили израильские ученые, сообщает «Российская газета».

Две группы добровольцев приняли участие в эксперименте. В течение недели одна группа употребляла только белый хлеб, вторая — черный. Продукт составлял 20% от дневной нормы калорий. Через некоторое время группы поменялись.

Ученые все это время наблюдали за концентрацией глюкозы, белков, микроэлементов, холестерина и сахара в крови испытуемых.

Сообщается, что ученые не нашли разницы между эффектами от употребления этих двух видов хлеба. У половины испытуемых фиксировался повышенный уровень сахара после употребления белого хлеба, у другой половины — после черного хлеба.

«Все зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека», — пришли к выводу ученые.


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