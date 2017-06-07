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В Пензе обсудили подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую

7 июня в 12:05 254 просмотра
, который пройдет 22 июля в Средней Елюзани — самом крупном татарском селе Европы.

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В правительстве Пензенской области состоялось заседание организационного комитета по вопросу подготовки и проведения Всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет 22 июля в Средней Елюзани — самом крупном татарском селе Европы.

В заседании приняли участие председатель оргкомитета мероприятия, первый заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и глава Кукморского муниципального образования Татарстана Димитрий Димитриев.

Лариса Рябихина поприветствовала членов делегации Республики Татарстан и выразила уверенность, что Всероссийской сельский Сабантуй в Пензенской области пройдет на высоком уровне.

Участники обсудили подготовку к данному мероприятию: программу выступления творческих коллективов Пензы и Татарстана, работу спортивных площадок, презентации народных подворий. Также в этот день члены делегации Республики Татарстан приняли участие в выездном совещании в с. Средняя Елюзань Городищенского района, где побывали на площадке проведения Сабантуя.

«Представители Пензенской области и Республики Татарстан достигли договоренностей о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках подготовки VIII Всероссийского сельского Сабантуя», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/7/11291953

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