Следователи просят пензенцев помочь в поисках педофила

С просьбой оказать содействие к пензенским следователям обратились коллеги из Рязанской области.
По данным следствия, 15 марта 2017 года около 10.30 в подъезде одного из домов по улице Островского города Рязани мужчина совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. Есть предположение, что он выслеживал ее, когда она шла из школы домой.
Следователи не исключают возможность того, что мужчина мог приставать и к другим детям при аналогичных обстоятельствах.
«Приметы разыскиваемого: на вид — 25−30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, усы рыжего цвета, очки в оправе прямоугольной формы. Был одет в пальто серого цвета длиной до колен, спортивную шапку черного цвета», — сообщили в пресс-службе пензенского СУ СКР.
Всех, кто что-либо знает о нем, о его попытках «завести знакомства» с детьми возле образовательных учреждений, просят обращаться по телефонам: