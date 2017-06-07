Следователи просят пензенцев помочь в поисках педофила

Следственное управление СКР по Пензенской области просит жителей региона помочь в поисках педофила, который приставал к маленькой девочке.

С просьбой оказать содействие к пензенским следователям обратились коллеги из Рязанской области.

По данным следствия, 15 марта 2017 года около 10.30 в подъезде одного из домов по улице Островского города Рязани мужчина совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. Есть предположение, что он выслеживал ее, когда она шла из школы домой.

Следователи не исключают возможность того, что мужчина мог приставать и к другим детям при аналогичных обстоятельствах.

«Приметы разыскиваемого: на вид — 25−30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, усы рыжего цвета, очки в оправе прямоугольной формы. Был одет в пальто серого цвета длиной до колен, спортивную шапку черного цвета», — сообщили в пресс-службе пензенского СУ СКР.