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В Пензенской области мороженое подорожало на 24%

7 июня в 13:00 118 просмотров
Agro2b провели исследование и выяснили, во сколько обойдется россиянам любимое летнее лакомство.

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Эксперты портала Agro2b провели исследование и выяснили, во сколько обойдется россиянам любимое летнее лакомство.

Специалисты подсчитали стоимость домашнего мороженого и покупного.

Чтобы приготовить угощение дома, потребуется:

200 мл молока (в Пензенской области цена — 9,10 рублей),
2 куриных яйца (9,27 рублей),
75 граммов сахара (2,75 рубля),
сливки — 500 г молока и 290 г сливочного масла (147,17 рублей).

В итоге килограмм домашнего мороженого обойдется пензенцам в 168,28 рублей (одна порция в 200 граммов — 33,66 рублей). По сравнению с предыдущим годом, оно выросло в цене на 24%.

200 граммов покупного мороженого стоит 65,55 рублей, отмечается на портале.

Дешевле всего приготовить мороженое — в Ингушетии (порция — 25,31 руб.), самое дорогое лакомство — в Чукотском автономном округе (66,49 руб.).

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=NeXfpCCCTsk

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