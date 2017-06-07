Воспитанник челябинского «Трактора» вступит в ряды «Дизеля»

В пензенский хоккейный клуб «Дизель» придет новый игрок, на этот раз — из челябинского «Трактора».

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», речь идет о Дмитрие Акишине 1992 года рождения, он играет в обороне и имеет опыт выступления в КХЛ.

Ранее хоккеист представлял интересы ижевской «Ижстали», в последние три сезона доходил до финала «Братины».