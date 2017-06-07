Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Спортблок: плавание, силовой экстрим
Спортблок: шахматы, триатлон
В Пензенской области создадут школу водных видов спорта
В Пензе прошел кубок по многофункциональному многоборью
Пензенцев приглашают на спортивный праздник
В Пензе открыли летний оздоровительный сезон для детей
С пензенскими детьми летом будут заниматься дворовые тренеры
Пензенские школьники сдадут ГТО
Пензенский «Дизель» сразится с китайскими хоккеистами в ВХЛ
Экс-вратарь «Ижстали» Кислицын перейдет в «Дизель»

Воспитанник челябинского «Трактора» вступит в ряды «Дизеля»

7 июня в 14:26 236 просмотров
«Дизель» придет новый игрок, на этот раз — из челябинского «Трактора».

" data-title="Воспитанник челябинского «Трактора» вступит в ряды «Дизеля» — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенский хоккейный клуб «Дизель» придет новый игрок, на этот раз — из челябинского «Трактора».

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», речь идет о Дмитрие Акишине 1992 года рождения, он играет в обороне и имеет опыт выступления в КХЛ.

Ранее хоккеист представлял интересы ижевской «Ижстали», в последние три сезона доходил до финала «Братины».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics