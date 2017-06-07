Пензенец возмущен сплошной линией разметки во дворах

Житель Пензы, написавший жалобу на большое количество участков на дорогах города с запретом поворотов налево, возмутился также сплошной линией разметки во дворах.

«В Пензе по необъяснимым причинам исчезает прерывистая разметка. Даже в частном секторе «рисуют» новую разметку — сплошную, что создает очень большие проблемы, так как невозможно напрямую проехать к дому.

Хотя при двухполосной ширине дороги данная разметка вроде как является нарушением ГОСТа. Причем в «богатых» районах города (например, на Бугровке) все ГОСТы соблюдаются, при заездах в дома разметка становится прерывистой, чтобы владелец мог беспрепятственно и без нарушений проехать.

Видимо, Веселовка к таким районам не относится, потому что в настоящее время практически на протяжении всей ул. Мереняшева нанесена новая сплошная разметка, которая прерывается только на крупных перекрестках (с ул. Чебышева, с 1-ым Симферопольским проездом). Данная дорога является двухполосной, не имеет «заездных карманов» для общественного транспорта и при последнем ремонте она была явно заужена (местами сохранено старое покрытие дороги).

Очень хотелось бы получить ответ в виде действий по исправлению нарушений ГОСТа», — написал он в «Жалобную книгу».

Обращение направлено в администрацию Пензы.