Пензенские квартиры проверили на предмет перепланировки

В ходе мероприятий проверялось состояние подвалов, кровли, фасада, подъездов, козырьков, электрооборудования, а также внутридомового газового оборудования.

По результатам проверок было выдано 13 предписаний.

Как сообщает пресс-служба управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, было проведено 19 визуальных обследований многоквартирных домов и девять проверок в отношении граждан на предмет перепланировки и переоборудования жилых помещений.

Кроме того, за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований составлен протокол. Санкцией статьи предусматривается штраф должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.