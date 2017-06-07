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Пензенские квартиры проверили на предмет перепланировки

7 июня в 15:18 472 просмотра

С 1 по 7 июня сотрудники управления Госжилстройтехинспекции провели 40 внеплановых проверок состояния многоквартирных домов.

В ходе мероприятий проверялось состояние подвалов, кровли, фасада, подъездов, козырьков, электрооборудования, а также внутридомового газового оборудования.

По результатам проверок было выдано 13 предписаний.

Как сообщает пресс-служба управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, было проведено 19 визуальных обследований многоквартирных домов и девять проверок в отношении граждан на предмет перепланировки и переоборудования жилых помещений.

Кроме того, за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований составлен протокол. Санкцией статьи предусматривается штраф должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.


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