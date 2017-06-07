Кувайцев распорядился восстановить проезд возле школы на ул. Шевченко

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ в будущей школе, находящейся на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ.

Сейчас в помещениях образовательного учреждения занимаются внутренней отделкой, а на прилегающей территории прокладываются теплосети, которые послужили причиной перекрытия сквозной внутриквартальной дороги.

«У горожан ограничение проезда вызывает определенные неудобства. Чтобы не омрачать их настроение, работы на сетях должны завершиться до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. До этого времени необходимо обеспечить свободный доступ для автовладельцев, восстановив при этом благоустройство проезжей части», — распорядился Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, согласно муниципальному контракту работы должны завершиться в июле.