Левченко предлагает новый механизм поддержки обманутых дольщиков

В Пензенской области разработали особую меру господдержки обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Законопроект вынесут на сессию Законодательного Собрания 9 июня.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время в регионе в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, внесено 13 человек.

«Наблюдается увеличение обращений гpаждaн, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Институт страхования гражданской ответственности […] показал себя неэффективным в связи c многочисленными фактами банкротства страховщиков либо отзыва y них соответствующих лицензий. Центральный банк Российской Федерации неоднократно указывал на то, что компенсационные портфели не передаются иным лица, что также подтверждает отсутствие эффективности механизма страхования гражданской ответственности», — говорится в документе за подписью главного жилищного инспектора Инны Левченко.

Для поддержки дольщиков предлагается предоставлять юрлицам в аренду без проведения торгов участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, «для реализации масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих обеспечение жильем пострадавших участников долевого строительства при условии соответствия масштабных инвестиционных проектов критериям, предлагаемым в законопроекте».

Указанные критерии предлагается закрепить в рамках рассматриваемого законопроекта. Скорее всего, он пока будет принят лишь в первом чтении.