В Госдуме предложили перейти на юлианский календарь

В Государственную думу России внесли законопроект, предусматривающий перевод летоисчисления в России на юлианский календарь, сообщает « Газета.ru ».

Депутаты Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин, внесшие законопроект, сослались в пояснительной записке на ученых. Последние указывают, что григорианский календарь, который используют в России и европейских странах, не совершенен. Например, он не учитывает замедление вращения Земли, вследствие чего увеличивается продолжительность дня.

Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определенное количество дней: в XVIII веке — 11 дней, а в XX и XXI веке — 13.

Также сообщается, что православные церкви (Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская) и монастыри Афона до сих пор придерживаются юлианского календаря.