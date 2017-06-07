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В Госдуме предложили перейти на юлианский календарь

7 июня в 16:27 178 просмотров
, предусматривающий перевод летоисчисления в России на юлианский календарь, сообщает «Газета.ru».

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В Государственную думу России внесли законопроект, предусматривающий перевод летоисчисления в России на юлианский календарь, сообщает «Газета.ru».

Депутаты Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин, внесшие законопроект, сослались в пояснительной записке на ученых. Последние указывают, что григорианский календарь, который используют в России и европейских странах, не совершенен. Например, он не учитывает замедление вращения Земли, вследствие чего увеличивается продолжительность дня.

Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определенное количество дней: в XVIII веке — 11 дней, а в XX и XXI веке — 13.

Также сообщается, что православные церкви (Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская) и монастыри Афона до сих пор придерживаются юлианского календаря.


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