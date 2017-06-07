Министры раскрыли доходы. Стало известно, сколько зарабатывают топовые чиновники региона

По декларациям, с которыми ознакомилось ИА «Пенза-Пресс», нельзя выявить какую-то определенную закономерность, связанную с доходами министров: у пяти членов кабмина они снизились, а у шести, наоборот, выросли. Правда, изменения эти в большинстве случаев весьма незначительны, и средний доход колеблется в пределах от 1,4 до 1,6 млн рублей. Для сравнения, зампреды правительства, как правило, декларируют суммы, превышающие 2 млн рублей.



Наибольший доход среди министров задекларировала глава минфина Пензенской области Любовь Финогеева. В 2016 году он составил почти 1,6 млн рублей (в 2015-м — 1,86 млн). Ей принадлежат четыре земельных участка (600, 400, 400 и 22,8), садовый домик и гараж. Муж Финогеевой получил за отчетный период 1,2 млн рублей. У него в собственности есть квартира (47,3 кв. м), автомобиль «Hyundai IX 35». Кроме того, супруги владеют по 1/3 доли квартиры площадью 61,7 кв. метра.



Доход главы минздрава Владимира Стрючкова в 2016 году почти не изменился по сравнению с 2015-м и составил 1 млн 578 тысяч (в 2015 — 1 млн 586 тыс. кв. м), а у его супруги — около 780 тысяч рублей. Им принадлежат по ½ доли жилого дома (138,6 кв. м) и нежилого строения (177,2 кв. м), а также земельный участок площадью 1130 кв. м (Владимир Стрючков владеет его 1/5 долей, остальные доли — у его супруги). Кроме того, у министра имеется автомобили «ВАЗ-2121» и «Toyota Highlander», два прицепа, а у его жены — квартира площадью 57,5 кв. метра.



Министр образования Александр Воронков увеличил свой доход на почти на 100 тысяч рублей, до 1 млн 493 тысяч. У него в собственности — только легковой автомобиль «Volvo C 80». Его супруге (доход — 244 тысячи рублей) и несовершеннолетнему ребенку принадлежит по 1/3 доли квартиры площадью 59,1 кв. м.



Более чем на 100 тысяч рублей, 1 млн 534 тысяч рублей, вырос доход главы регионального минпрома Михаила Торгашина. В списке его собственности числятся гараж и автомобиль «Kia Cerato». Супруга министра задекларировала сумму в 393,5 тыс. рублей. Она владеет земельным участком площадью 400 кв. м, садовым домиком (39,2 кв. м) и квартирой (67,6 кв. м).



Доход министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова сократился с 1 млн 651 тысяч рублей до 1 млн 560 тысяч рублей. В списке собственности у него значится земельный участок (2564 кв. м), жилой дом (70,9 кв. м), 1/3 доли квартиры (63,9 кв. м). Супруга министра, получившая доход в размере 52 тысяч рублей, владеет земельным участком (23 кв. м), двумя квартирами (92,5 и 62,6 кв. м), гаражом, двумя автомобилями — «Chevrolet Captiva» и «Ford Kuga», а также 2475/100000 долей участка площадью 5158 кв. метра.



Сумма, задекларированная главой минстроя Александром Гришаевым, также лишь ненамного превышает сумму в полтора миллиона рублей (1 млн 585 тысяч вместо 1,6 млн в 2015-м году). В собственности у него есть квартира (39 кв. м) и автомобиль «Volkswagen Tiguan». У его супруги (годовой доход — 503 тыс. рублей) в списке задекларированной собственности указаны квартира (85,6 кв. м), земельный участок (400 кв. м), а также дача.



Судя по декларации Григория Кабельского за отчетный период его доход сократился на 780 тысяч рублей — с 2,3 млн рублей до 1,5 миллионов. В списке его собственности значится земельный участок (1142 кв. м), дом (46,5 кв. м), квартира (38, 2), а также доли еще в двух квартирах (64,8 и 54,6 кв. м). Доли в этих же квартирах есть и у супруги Кабельского, чей доход в 2016 году составил 91 тысячу рублей. Кроме того, Григорию Кабельскому принадлежит гараж, баня, сарай и «Toyota Land Cruiser Prado».



Глава минтруда Евгений Трошин задекларировал доход в размере 1,4 млн рублей (в 2015-м — 1 млн 371 тысячу), а его супруга — 1,1 млн рублей. У министра в собственности имеется земельный участок (572 кв. м), жилой дом (76,9 кв. м), а также автомобиль «Mercedes-Benz», у его жены — квартира (58,3 кв. м).



Глава минлесхоза Александр Москвин задекларировал за прошлый год сумму в 1 млн 370 тыс. рублей (в 2015-м — 970 тысяч). Ему принадлежит ½ доля земельного участка площадью 1536 кв. метра, квартира (38,8 кв. м). Супруга министра, чей доход составил 557 тысяч рублей, имеет в собственности легковой автомобиль «Лада 211440−26» и 8/1000 доли нежилого здания (площадь — 1034 кв. м).



Министр экономики Сергей Капралов увеличил свой доход с 975 тысяч до 1,4 млн рублей. У него в собственности есть только квартира площадью 67,6 кв. метров.



Наименьший доход указала министр культуры и туризма Татьяна Курдова — 978 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира (55,7 кв. м).