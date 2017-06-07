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Дело в отношении экс-руководителя «Соцжилпроекта» передали в суд

7 июня в 17:30 56 просмотров
 «Соцжилпроект» предстанет перед судом за мошенничество в особо крупных размерах.

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В Пензе экс-руководитель ООО «Соцжилпроект» предстанет перед судом за мошенничество в особо крупных размерах.

По данным следствия, с марта 2014 по май 2015 года мужчина в рамках исполнения генерального подряда, заключенного между возглавляемым им «Соцжилпроектом» и ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» по строительству и вводу в эксплуатацию домов в жилом комплексе «Чистые пруды», похитил деньги заказчика.

«Предприниматель заключил с номинальными организациями-контрагентами договорные отношения по выполнению строительных и иных работ на указанном объекте. При этом, не намереваясь их выполнять, внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о фактически неисполненных работах и услугах.

На основании фиктивных документов ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» через ООО «Соцжилпроект» перечислены на расчетные счета этих коммерческих организаций денежные средства в размере более 14,7 млн рублей, которые по договоренности передавались обвиняемому», — пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Мужчина свою вину признал полностью и просил рассмотреть дело в особом порядке. Доказательства собраны, уголовное дело направлено в суд.


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